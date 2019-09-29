 ضبط تشكيل عصابى للاتجار في مخدر البانجو ببنها - بوابة الشروق
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ضبط تشكيل عصابى للاتجار في مخدر البانجو ببنها

خالد محمد
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 11:34 ص | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 11:34 ص




تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بقرى مركز بنها وبحوزتهم كيلو ونصف بانجو وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط كل من "محمد ع ع" البالغ من العمر 38 عاما عاطل ومقيم الرملة – دائرة المركز و"محمود ا م" البالغ من العمر 30 عاما عاطل حال استقلالهما سيارة ماركة سوزوكي فان بدون لوحات معدنية.

وضبط بحوزتهما سلاح ناري بندقية خرطوش محلي الصنع وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالي 600 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهما والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، وجاري تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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