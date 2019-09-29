 دفن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي في مسقط رأسه ببلدة كوتاما - بوابة الشروق
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دفن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي في مسقط رأسه ببلدة كوتاما

د ب أ
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 5:49 ص | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 5:49 ص

جرى دفن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي في مسقط رأسه ببلدة "كوتاما" الريفية اليوم السبت بعد خلاف حول مكان دفنه.

وتم تغطية تابوت موجابي بعلم زيمبابوي ووضعه في كنيسة في مراسم بحضور أرملته جريس وعائلته.

وقالت شوفاي جومبوتشوما، شقيقة جريس: "كانت أمنيته الأخيرة أن يدفن في بلدته الريفية".

وتسبب دفن موجابي في توتر بين الحكومة، التي أرادت أن يدفن في ضريح "ناشونال هيروز آكر" بالعاصمة ، وهو ضريح على قمة تل في العاصمة هراري، وبين عائلته التي أرادت أن يدفن في كوتاما.

وقال المتحدث باسم الأسرة ليو موجابي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد قررنا الدفن هنا لأنه (القبر) آمن ولا نريد لأي شخص العبث بالجثة".

وحضر الدفن بضع مئات من الأشخاص فقط ، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكان موجابي قد توفي في سنغافورة يوم 6 سبتمبر الجاري.


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