 زلزال بقوة 7.2 درجة بمقياس ريختر يضرب قبالة ساحل تشيلي - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 7.2 درجة بمقياس ريختر يضرب قبالة ساحل تشيلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 10:46 م | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 10:46 م

ضرب زلزال قوى مساء اليوم الأحد وسط تشيلى وبلغت شدته 2ر7 درجة بمقياس ريختر للزلازل.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية القول أن الزلزال ضرب قبالة ساحل منطقة ماولى بتشيلى وأنه لم تصدر هناك أى تحذيرات خاصة بوقوع تسونامي .


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