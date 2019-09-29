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ضرب زلزال قوى مساء اليوم الأحد وسط تشيلى وبلغت شدته 2ر7 درجة بمقياس ريختر للزلازل.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية القول أن الزلزال ضرب قبالة ساحل منطقة ماولى بتشيلى وأنه لم تصدر هناك أى تحذيرات خاصة بوقوع تسونامي .