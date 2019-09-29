 حسام الخولي عن مظاهرة الجمعة: رسالة للإخوان لإثبات أن الشعب يدعم السيسي - بوابة الشروق
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حسام الخولي عن مظاهرة الجمعة: رسالة للإخوان لإثبات أن الشعب يدعم السيسي

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 8:44 م | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 8:44 م

علق حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، على مظاهرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في محيط ميدان الشهيد هشام بركات، الجمعة الماضية، قائلًا: "الحقيقة ده كان وعي كبيرًا جدًا".
وأضاف خلال لقائه مع برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد: "الأعداد كانت كبيرة للغاية، ده شعب أصيل فاهم إمتى ينزل وإمتى يساند، وفاهم دوره إيه".
وتابع: "دي كانت رسالة قوية جدًا، داخليًا وخارجيًا، لقوى الشر والإخوان، وشافوا الشعب قد إيه موجود ورا بلده ورئيسه، والشائعات وحروب الجيل الرابع أسهل طريقة لتدمير الدول، زي ما الرئيس بيقول".

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