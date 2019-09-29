حسام الخولي عن مظاهرة الجمعة: رسالة للإخوان لإثبات أن الشعب يدعم السيسي

علق حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، على مظاهرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في محيط ميدان الشهيد هشام بركات، الجمعة الماضية، قائلًا: "الحقيقة ده كان وعي كبيرًا جدًا".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد: "الأعداد كانت كبيرة للغاية، ده شعب أصيل فاهم إمتى ينزل وإمتى يساند، وفاهم دوره إيه".

وتابع: "دي كانت رسالة قوية جدًا، داخليًا وخارجيًا، لقوى الشر والإخوان، وشافوا الشعب قد إيه موجود ورا بلده ورئيسه، والشائعات وحروب الجيل الرابع أسهل طريقة لتدمير الدول، زي ما الرئيس بيقول".