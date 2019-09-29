كبير مستشاري وزارة البيئة: نستهدف من الاقتصاد الأخضر تحقيق رفاهية المواطن

قال الدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزارة البيئة، إن الاقتصاد الأخضر هو نمط من أنماط تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc» مساء الأحد، أن الاقتصاد الأخضر، يعتمد على تجنب التركيز على البعد الاقتصادي دون التطرق إلى البعد البيئي، موضحًا أنه لابد من وجود تكامل بين البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، ليتم صياغتهم بطريقة تتحول لدعم التنمية المستدامة.

وتابع: «الاقتصاد الأخضر نستهدف منه تحقيق رفاهية المواطن من تعليم وصحة وخدمات ثقافية وأخرى خاصة بالنقل والمواصلات»، مؤكدًا أن الاقتصاد الأخضر يعمل من خلال الاستثمار في البيئة بما يعود على الاقتصاد بالنفع، كالاستثمار في الطاقة المتجددة والسياحة البيئية والزراعة العضوية.

ونوه إلى أن تكلفة الاقتصاد الأخضر قد تكون مرتفعة قليلًا كأمر مبدئي، إلا أنه على المدى البعيد، سيتضح مدى قدرة الاقتصاد الأخضر على التوفير في الطاقة والموارد البيئية.