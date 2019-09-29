 طيران التحالف العربي يستهدف مواقع وتجمعات للمليشيا الانقلابية شمالي اليمن - بوابة الشروق
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طيران التحالف العربي يستهدف مواقع وتجمعات للمليشيا الانقلابية شمالي اليمن

مقاتلات التحالف العربي
مقاتلات التحالف العربي
أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 4:16 م | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 4:16 م

استهدف طيران التحالف العربي، بقيادة السعودية، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محور "كتاف" شمال شرق محافظة صعدة - شمالي اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني - في بيان بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم /الأحد/، بأن طيران التحالف العربي شن غارات جوية استهدفت تجمعات للمليشيا متحصنة في كهوف، وعربات تحمل مقاتلين ، وأسلحة وذخائر تابعة للمليشيا.

جدير بالذكر أن الجيش اليمني، مدعوما من قوات التحالف، يخوض معارك عنيفة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل مليشيا الحوثي الانقلابية بمديريات محافظة "صعدة".

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