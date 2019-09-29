طيران التحالف العربي يستهدف مواقع وتجمعات للمليشيا الانقلابية شمالي اليمن

استهدف طيران التحالف العربي، بقيادة السعودية، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محور "كتاف" شمال شرق محافظة صعدة - شمالي اليمن.
وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني - في بيان بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم /الأحد/، بأن طيران التحالف العربي شن غارات جوية استهدفت تجمعات للمليشيا متحصنة في كهوف، وعربات تحمل مقاتلين ، وأسلحة وذخائر تابعة للمليشيا.
جدير بالذكر أن الجيش اليمني، مدعوما من قوات التحالف، يخوض معارك عنيفة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل مليشيا الحوثي الانقلابية بمديريات محافظة "صعدة".