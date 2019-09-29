أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أنه لا يهتم بالانتقادات ضده خلال الفترة الأخيرة، بعدما خاض الديربي ضد الجار أتلتيكو مدريد، الذي انتهى بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.
وكان كورتوا قد تعرض لانتقادات لاذعة من الصحافة والجماهير، خاصة عقب الخسارة على يد باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.
وقال كورتوا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أننا نحن حراس المرمى، قمنا بعملنا بشكل جيد خلال المباراة، لتنتهي بهذا التعادل".
وأضاف: "الانتقادات؟ لا تؤثر هذه الأمور علي، لأنني أقوم بتحليل مبارياتي مع أشخاص يفهمون كرة القدم، حيث أتحدث مع الجهاز الفني وزملائي اللاعبين".
وتابع: "أنا جزء من تاريخ الاتلتي وألقابه ، ولدي احترام كبير تجاه هذا النادي ولكني الآن في مكان آخر أقدم له أقصى مالدي ".
وتطرق للحديث عن المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي قائلًا: «نحن نواصل تطورنا وتحسين مستوانا، فهذه هي فكرتنا في الوقت الحالي، لست أدري إذا كنا قد دافعنا بشكلٍ أفضل من الهجوم أم لا، يجب علينا أن نهاجم وندافع جميعًا، وفي بعض المباريات افتقدنا إلى تلك الوحدة، والآن نقوم بالضغط بشكلٍ جيد بعد خسارة الكرة، لقد قمنا بهذا الأمر بشكلٍ جيد أمام إشبيلية وأوساسونا واليوم أمام أتلتيكو مدريد، لقد لعبنا اليوم ضد فريق قوي للغاية على المستوى الدفاعي، قدمنا دورًا جيدًا ويجب أن نواصل على هذا الخط».
وتابع: «ليس هناك أحد راضٍ عن نتيجة التعادل السلبي، ولكن في النهاية لا يمكن لأحد المجازفة تفاديًا لأي هجمات مرتدة، لم نكن نرغب في القيام بأي حماقة لأنهم قد يقتلونك عن طريق أحد هجماتهم المرتدة».
وعن تراجع مستوى مواطنه إيدين هازارد، أضاف: «لا يمكنني الإجابة على هذا، فهذا الأمر يعتمد عليه بعض الشيء، لقد استمر طيلة أربعة أسابيع دون المشاركة في التدريبات وانضم بشكلٍ مباشر إلى ديناميكية المباريات».
وفيما يتعلق بالانتقادات التي يعاني منها مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، فأنهى تصريحاته قائلًا: «هذا الأمر ناتج عن الصحافة، أنتم تتمتعون بالحرية لإبداء رأيكم، ولكننا نعمل بالداخل ما يتوجب علينا فعله لكي نتحسن، نحن مع المدرب بنسبة 200%».