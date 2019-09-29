أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أنه لا يهتم بالانتقادات ضده خلال الفترة الأخيرة، بعدما خاض الديربي ضد الجار أتلتيكو مدريد، الذي انتهى بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أنه لا يهتم بالانتقادات ضده خلال الفترة الأخيرة، بعدما خاض الديربي ضد الجار أتلتيكو مدريد، الذي انتهى بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أنه لا يهتم بالانتقادات ضده خلال الفترة الأخيرة، بعدما خاض الديربي ضد الجار أتلتيكو مدريد، الذي انتهى بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.