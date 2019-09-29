«حسب الله»: ما حدث الجمعة انتفاضة شعبية لتأكيد ثقة الشعب في جيشه ورئيسه

علق الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ورئيس حزب الحرية، على مظاهرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محيط ميدان الشهيد هشام بركات، الجمعة.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، ليل السبت: "إحنا بنتكلم عن خروج غير منظم بدأ بانطلاق بعض الدعوات الشعبية، مش حزبية، أنا رئيس حزب استجبت أنا وحزبي لهذه الدعوات الشعبية اللي شفناها على وسائل التواصل الاجتماعي، والناس اللي بتقول يلا نخرج ونروح ونؤيد جيشنا ونجدد ثقتنا في رئيسنا، ونأكد إن الجيش والشعب والرئيس في جانب والكام واحد اللي برة دول في جانب آخر خالص".

وتابع: "هذه الانتفاضة الشعبية لتأكيد ثقة الشعب المصري في مؤسساته وجيشه ورئيسه، الناس باتت في شارع المطار عشان تستقبل الرئيس الصبح بهذا الحشد اللي شفناه".