السفير الفلسطينى: لن نقبل بصفقة القرن أو بوطن بديل

ممثل قطاع فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل ترتكب أفظع الجرائم بالأراضى المقدسة

قال السفير الفلسطينى فى القاهرة، دياب اللوح، إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة معقدة من الأزمات كادت أن تعصف بالقضية فى ظل التعنت الإسرائيلى ووقوف أمريكا بجانبها ما منحها الضوء الأخضر للاستمرار فى ممارسة أبشع الجرائم التى يعاقب عليها القانون الدولى، مشيرا إلى أن ممارسات العدو الإسرائيلى تحدث على مرأى ومسمع من العالم كله والأمم المتحدة.

وأضاف خلال كلمة ألقاها نائبه، نيابة عنه بمؤتمر اتحاد المحامين العرب حول القضية الفلسطينية بالقاهرة، أمس الأحد، أن الاعتداءات الإسرائيلية تمارس بشكل يومى على الشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أن الشجر والحجر والبشر فى فلسطين كل ذلك معرض للاعتداء، ما يضع الاحتلال فى خانة الإجرام، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يقدمون حالة صمود أسطورية أمام ممارسات الاحتلال، ولن يكل أحد منهم فى مسيرة الدفاع عن الأرض حتى الوصول للاستقلال.

واستطرد: «لن نقبل بصفقة القرن ونحن صامدون ولن نقبل بأراض جديدة أو وطن بديل، ولن نقبل إلا بدولتنا على أرضنا الفلسطينية»، لافتا إلى ضرورة الاتحاد وإنهاء الانقسام الذى جلب على شعبنا الويلات.

من جانبه، قال محمد شقورة، ممثل قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى جامعة الدول العربية، إن الأوضاع فى فلسطين تسير بطريقة بالغة الصعوبة بسبب المخططات والسياسات التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، وإصرارها على تعميق احتلال الأراضى الفلسطينية، لافتا إلى أن الجامعة العربية تؤكد على الحق الكامل للشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف شقورة، فى كلمته بالمؤتمر، أن إسرائيل ترتكب أفظع الجرائم بحق الأراضى المقدسة، وتضرب بعرض الحائط جميع قواعد القانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية، والتعدى السافر على إرادة المجتع الدولى، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تدعو جميع المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، والمجتمع الدولى، إلى الاضطلاع بمسئولياتهم تجاه الشعب الفلسطينى، والعمل الفورى على وقف الجرائم اليومية التى ترتكبها إسرائيل فى حق الشعب الفلسطينى.

وتابع: «أصبح اليوم أكثر إلحاحا فى ظل التمادى الإسرائيلى أن تبادرالأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن إلى النهوض بمسئولياته لإنقاذ قراراته السابقة بتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطينى فى الأراضى المحتلة، وإنقاذ حل الدولتين قبل فوات الاوان، وبدء مسيرة سلام حقيقية.

وشدد على أنه رغم خطورة التحديات فإن قضية فلسطين سوف تبقى قضية الأمة المركزية ومركز اهتمامها الأول، ونؤكد وقوف الدول العربية وتضامنها الراسخ ودعمها لصمود الشعب الفلسطينى، ونضاله فى الدفاع عن أرضه.

بدوره، قال الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، حسين شبانة، إن صفقة القرن تعد مؤامرة ضد جميع الدول العربية وليست فلسطين فقط، مطالبا الزعماء العرب بالاصطفاف لرفض صفقة القرن علنا أمام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مشددا على أن فلسطين والقدس ليست للبيع، ولن يعترف صغير أو كبير فى فلسطين بإسرائيل.