صلاح حسب الله: كلنا لازم نتحمل فاتورة بناء الدولة لأنها مش مجانية

علق الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ورئيس حزب الحرية، على مظاهرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محيط ميدان الشهيد هشام بركات، أمس الجمعة.

وقال "حسب الله" خلال لقائه مع برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، أن مشهد مظاهرة الأمس يؤكد أن الشعب المصري كان مؤمنًا تمامًا بأن هذا الإصلاح الاقتصادي هو حجر أساس لبناء مستقبل قوي لمصر، رغم ما تحمله من تبعات إجراءات الإصلاح.

وتابع: "الشعب كان مؤمن تمامًا إن مفيش دول بتتبني بناء حقيقي بدون فاتورة وتكلفة وتضحيات، أنت لما تيجي تقول أنا ساكن في بيت دورين وعايز أبني الدور التالت، بتبدأ توفر، فما بالك أنت بتبني دولة".

وعقب: "لازم كلنا نتحمل ظروف وفاتورة بناء الدولة، لأنها مش مجانية، ولما نبص للدول اللي حوالينا بعد ما كانت دول معجونة في الفقر، مكنتش إرادة رئيس بس وحكومة بس، كانت في الأساس إرادة شعب ارتكزت عليه إرادة السلطات".