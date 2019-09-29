قررت مصر للطيران زيادة تشغيل خط طوكيو لمصرللطيران، اعتبارًا من 25 ديسمبرالمقبل، لتصبح 3 رحلات أسبوعيًا بدلا من رحلتين، وذلك في احتفالية أقامها مكتب مصر للطيران بطوكيو برئاسة محمد فرحات، مدير مكتب طوكيو مع كبرى الشركات السياحية.

وتم استعراض خطة تطوير الخطوط بهدف تقديم خدمة أفضل لعملاء الشركة الوطنية مصرللطيران، يأتي ذلك من منطلق الحرص على التواجد في السوق الياباني، فضلا عن أهمية رحلات طوكيو في تغذية خطوط مصر للطيران بالمسافرين عبر القاهرة إلى أوروبا وأفريقيا وخطوط ما بعد القاهرة.

وتم عرض نبذة عن تاريخ شركة مصر للطيران، حيث أنها من أوائل الشركات العربيه والإفريقية التى بدأت بتشغيل خط طوكيو منذ عام 1962، ما ساهم فى ربط حضارة الدولتين المصرية واليابانية على مدار 57 عاما.

يذكر أن شركة مصرللطيران أحد الأعضاء فى الشبكة العالمية الرائدة لشركات الطيران والمعروفه باسم "تحالف ستار"، والتي تتميز دائما باختيار وانتقاء الشركات ذات الجودة العالية في صناعة الطيران فيما يتعلق بخدمة العملاء، وتوفير سفر مريح وملائم دائمًا للمسافرين.