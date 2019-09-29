 استطلاع للرأى يظهر أن ثلثي الأمريكيين يرون قضية ترامب وأوكرانيا تمثل مشكلة خطيرة - بوابة الشروق
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استطلاع للرأى يظهر أن ثلثي الأمريكيين يرون قضية ترامب وأوكرانيا تمثل مشكلة خطيرة

ترامب وزيلينسكي
ترامب وزيلينسكي
أ.ش.أ
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 8:40 م | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 8:40 م

أظهر استطلاع حديث للرأي أن نحو ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن تشجيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس أجنبي لإجراء تحقيق بشأن الخصم السياسي لترامب يمثل مشكلة خطيرة ، لكن 17% من المشاركين في الاستطلاع فقط أعربوا عن دهشتهم بشأن تصرفات الرئيس الأمريكي.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة " إبسوس لاستطلاعات الرأي بالتعاون مع شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية فإن 91% من المشاركين في الاستطلاع ممن يؤيدون الحزب الديمقراطي المعارض لترامب يرون أن ما قام به الرئيس الأمريكي يعتبر مشكلة خطيرة لكن هذه النسبة تنخفض إلى 32% لدى أنصار حزب الرئيس الأمريكي الجمهوري الذين كانوا أقل حدة في النظر إلى القضية بل إن هناك 37% منهم لا يرون هناك مشكلة خطيرة على الإطلاق.

ومن جهة أخرى فإن أغلب المشاركين في الاستطلاع ، بنسبة 83% ، ذكروا أنهم لم يندهشوا على الإطلاق من تلك القضية المثيرة للجدل ، كما أن ربع المشاركين ، حوالي 24% أكدوا أنه كانوا يتابعون القضية عن كثب وأغلبهم من الديمقراطيين.


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