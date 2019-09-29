عشرات الآلاف يتظاهرون في تايوان دعما للاحتجاجات في هونج كونج

على الرغم من الأمطار الغزيرة، تجمع عشرات الآلاف في العاصمة التايوانية تايبيه -اليوم الأحد- للإعراب عن تضامنهم مع الاحتجاجات في هونج كونج.

وتم تنظيم تظاهرة استمرت ساعات بالقرب من مبنى البرلمان في تايوان، حيث حمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها " حرروا هونج كونج " و"لا للشمولية" و"نرفض مبدأ دولة واحدة ونظامان".

وقال اتحاد الديمقراطية الاقتصادي، المنظم للمظاهرة، إن عدد المتظاهرين تجاوز 100 ألف شخص.

وشارك ممثلون عن عدة أحزاب سياسية في المسيرة.

وقال تشو جونج تاي، رئيس الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم قبل المسيرة" نحن ندعم هونج كونج. نحن ندافع عن الديمقراطية. تايوان وهونج كونج لديهما نفس الأهداف ونفس القيم".

ويشار إلى أنه قبل انطلاق المسيرة بفترة قصيرة، تعرضت الناشطة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج والمغنية" دنيس هو " لهجوم بطلاء أحمر من جانب رجل ملثم، أثناء إجراء حوار معها. وقامت الشرطة على الفور باحتجاز شخصين لاستجوابهما، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية.

وكتبت رئيسة تايوان تساي انج وين على صفحتها على موقع فيسبوك" لا تحاولوا تحدي الديمقراطية وحكم القانون في تايوان. نحن لن نسمح بحدوث مثل هذه الأمور مجددا في تايوان" متعهدة بمعاقبة مرتكبي الأعمال العنيفة.

وانضم عدد من الأجانب للمظاهرات.

وقالت جوليا تشوي "32 عاما" هى مدرسة من كوريا الجنوبية تقود مجموعة من التلاميذ من سول إلى تايوان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) "في هونج كونج، الوضع سيئ للغاية. نحن نريد أن ندعمهم، كما نريد أن ندعم التايوانيين لأن المشاكل التي يواجهونها مماثلة".

وقالت الناشط "هو" في المسيرة إن شباب هونج كونج يواجهون أعمال عنف وقسوة الشرطة منذ أشهر.

وأضافت: "للأسف، اليوم في تايوان، نواجه ترهيبا مماثلا" مطالبة المواطنين بعدم السماح للخوف بهزيمتهم.

وأكدت الشرطة في وقت لاحق من اليوم أن أحد المعتدين المشتبه بهم عضو بحزب تعزيز الوحدة الصينية، الذي يهدف لتعزيز وحدة الجزيرة مع الصين.