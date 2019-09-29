مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية: إفلاس توماس كوك يغير مسار الخريطة السياحية العالمية

القطاع السياحى قادرعلى إيجاد بدائل لها خلال الموسم الشتوى المقبل

تطور السياحة الإلكترونية وتكدس العاملين واتفاقية البريكست أهم أسباب سقوط الشركة الإنجليزية فنادق الغردقة ومرسى علم الأكثر تأثرا بإفلاس الشركة الانجليزية

قال مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية إن مسار الخريطة السياحية العالمية سيتغير كثيرا بعد إعلان شركة «توماس كوك» الانجليزية إفلاسها مؤخرا وستظهر شركات أخرى ومنظمو رحلات جدد حول العالم يحصلون على نصيبها من السوق السياحية اذا ما أعلنت باقى فروعها فى دول العالم إفلاسها.

أضاف حنين فى تصريحات صحفية خاصة أن انهيار الشركة البريطانية لن يكون له تأثير سلبى كبير على مصر كما يعتقد البعض بالمقارنة بدول أخرى ومقاصد سياحية مثل اليونان وإسبانيا وتركيا التى تستقبل سنويا ملايين السياح البريطانيين عبر الشركة الإنجليزية العريقة.

وأشار إلى ان أعداد السياح البريطانيين الوافدين لمصر ستتراجع على المدى القصير خلال الثلاثة شهور المقبلة وذلك نظرا لأن الطائرات التى تمتلكها شركة توماس كوك تنقل رحلات العديد من الشركات الأخرى المصدرة للسياحة لمصر.. منوها إلى ان القطاع السياحى المصرى قادر على إيجاد بدائل كثيرة خلال الموسم الشتوى المقبل.وسد الفراغ الذى ستتركه توماس كوك.

وتوقع حنين ان تحل عدد من شركات السياحة محل توماس كوك وتقوم بنفس الدورفى جلب سياح العالم وتنظيم رحلات لمصر من بريطانيا ودول أخرى.. مستبعدا فى الوقت ذاته ان يقوم مستثمرون مصريون بشراء الشركة العريقة المفلسة خاصة أنها لا تملك حاليا سوى العلامة التجارية وأسطول النقل الجوى الذى تمتلكه.

وأرجع حنين أزمة انهيار توماس كوك إلى عدة أسباب أهمها تنامى السياحة الالكترونية التى انتشرت بقوة خلال الفترة الأخيرة وأدت إلى اهتزاز مكانتها وعزوف الناس عن التعامل معها، فضلا عن عدم مواكبتها الأساليب التكنولوجية الحديثة فى التسويق والحجز واعتمادها فقط على الطرق القديمة وعدم مسايرة التطور الكبير الذى طرأ على صناعة السياحة عالميا، إضافة إلى كثرة أعداد العاملين لديها مما كان له أكبر الاثر فى تعثرها المالى. مشيرا إلى أن هذا الانهيار انذار لكل الشركات التى مازالت تعمل بالوسائل التقليدية ولم تطور نفسها حتى الآن.

وأشار إلى أن اتفاقية «البريكست» التى تضع بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبى تأتى فى المرتبة الثانية لتسريع وتيرة الانهيار ومن المتوقع أن تمتد تأثيرها إلى شركات أخرى، بالاضافة إلى تراجع الجنيه الاسترلينى.. لافتا إلى أن توماس كوك تعرضت لسنوات إلى سوء الإدارة وهى التى أدت بها إلى الانهيار بالاضافة إلى أن هناك أنباء تتردد بأن يكون ما أصاب توماس كوك هو بسبب حرب سياسية بين الانجليز والألمان.

وحول تأثير هذا الوضع مستقبلا على مصر قال رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية إنه لا يمكن الحديث عن النتائج السلبية على السياحة المصرية بشكل كامل إلا بعد معرفة وضع الشركة فى باقى الدول الأوروبية خاصة فى ألمانيا وبلجيكا وهل عملية إعلان الافلاس تخص انجلترا فقط أم ستمتد إلى باقى الأفرع. متوقعا أن تصاب بقية الأفرع التابعة للشركة الأم بالتأثير السلبى من جراء ما حدث.

أكد أن السياحة المصرية ستتأثر مما لاشك فيه لأن توماس كوك شركة هامة وتعمل بكثافة فى السوق المصرية ولكن التأثير سيكون لفترة مؤقتة إلى أن تقوم السوق بمعالجة نفسها وتعويض الفاقد.. لافتا إلى أن التأثير عالميا ولا يخص مصر فقط لكن السوق السياحية المصرية قادرة على التعويض والتعافى بسرعة.

أوضح ان الفنادق المصرية الممتد تعاقدها خلال الفترة المقبلة مع توماس كوك ستتعرض لخسائر بملايين الدولارات وذلك لالغاء الحجوزات المستقبلية. مشيرا إلى أن العديد من الفنادق لديها عقود ممتدة مع الشركة حتى نهاية العام المقبل وأن فنادق الغردقة ومرسى علم الأكثر تأثرا بإفلاس الشركة الانجليزية.

أشار رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية إلى أن أكثر المناطق تأثرا بإعلان توماس كوك إفلاسها هى منطقة الشرق الأوسط حيث إن مديونيات الشركة للفنادق التركية بلغت نحو 60 مليون دولار، كما سيتوقف ارسال حوالى 700 ألف سائح بريطانى إلى تركيا سنويا، كما بلغت مديونيات الشركة للفنادق التونسية اكثر من 60 مليون يورو. منوها إلى ان الخسائر المصرية من افلاس توماس كوك لم تعلن إلى الآن وبخاصة ان هناك العديد من الفنادق والمشروعات السياحية تديرها الشركة بمصر وهناك مديونيات للفنادق المصرية نتيجة للحجوزات غير المدفوعة والتى سيتم الغاؤها.