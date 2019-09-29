الخارجية الفلسطينية تدين قمع الاحتلال للاحتجاجات السلمية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عمليات القمع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النشطاء الفلسطينيين ، المشاركين في التظاهرات والمسيرات السلمية المناهضة للاحتلال ، وإجراءاته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني ، ووصفتها بـ"الوحشية".

وأوضحت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي اليوم الأحد، أن عمليات التنكيل والقمع ضد المسيرات السلمية في قطاع غزة، والاعتداء على المشاركين في مسيرات سلمية أخرى شمال البحر الميت، التي خرجت تنديدا بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، مستمرة وواسعة النطاق.

واعتبرت أن الهدف من استخدام العنف المفرط ضد المشاركين في المسيرات والتظاهرات السلمية هو بث الخوف والرعب في أوساط الفلسطينيين لافتة إلى انتهاك حرية التعبير ، فضا عن مواصلة مسلسل الإبعاد والضرب والتنكيل والإعدام الميداني.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن كل هذه الممارسات تحدث على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي يشاهد ما توثقه الكاميرا من انتهاكات وتبثه وسائل العلام، دون أية ردود أفعال، داعية المجتمع الدولي للتحرك والاضطلاع بمسؤولياته.