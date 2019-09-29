استقبل مركز السموم بالإسكندرية والمستشفى الجامعي بطب الإسكندرية 21 حالة مصابة بالتسمم خلال الـ36 ساعة الماضية؛ نتيجة تناول الفسيخ، وجاءت من محافظات كفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة وتراوحت أعمارهم ما بين 3 إلى 55 عامًا.

ويعد مركز السموم بالإسكندرية هو أكبر مراكز السموم على مستوى الجمهورية، ويخدم محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة.

وتواصلت «الشروق» مع الدكتور أحمد عثمان عميد طب الإسكندرية، للمتابعة والوقوف على آخر المستجدات، وأوضح تفاصيل الأزمة في التصريحات الآتية:

1- استقبال 21 حالة !

أكد الدكتور أحمد عثمان أن الحالات التي تم استقبالها في خلال 36 ساعة الماضية وحتى ظهر اليوم الأحد، هي 21 حالة فقط، مؤكدًا أن الأرقام خلاف ذلك غير صحيحة!

2-تم التعامل مع الحالات والوضع لا يستدعي القلق.

وأكد عثمان، أنه تم استقبال أضعاف تلك الحالات في أوقات سابقة، مشيرًا إلى جاهزية مركز السموم للتعامل مع الحالات وبأعلى مستويات العناية الطبية، مضيفًا: "إجمالي الحالات تم التعامل معها بعناية فور وصولها، وتم خروج 7 حالات لعدم حاجتهم للأمصال الطبية، بينما تم احتجاز 14 حالة بالمركز، بينهم 11 بالعناية المركزة و3 حالات بأحد أقسام المركز" .

3-الحالات تناولت المصل وتتماثل للشفاء

ولفت إلى استقرار الحالات المتواجدة بالعناية المركزة، وذلك بعد تناولها للمصل، ومن المرتقب خروج الحالات تباعًا من العناية المركزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

4- تكلفة المصل 100 ألف جنيه تقدم مجانًا، ومتواجد احتياطي من الأمصال يكفي لحالات إضافية

شدد عثمان على وجود رصيد احتياطي من الأمصال بالتنسيق مع وزارة الصحة، والذي يكفي لاستقبال حالات إضافية، موضحًا أن تكلفة المصل تقدر بـ100 ألف جنيه، وتقدم بشكل مجاني تمامًا.