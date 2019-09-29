مبعوث أممي: تواجد 5 جيوش في سوريا تهديد للسيادة الوطنية ولاستقلال ووحدة أراضيها

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أن تواجد جيوش مختلفة في سوريا تهديد واضح للسيادة الوطنية ولوحدة وسلامة واستقلال الأراضي السورية.

وقال بيدرسون في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية "أنا قلق للغاية من تواجد 5 جيوش مختلفة على الأراضي السورية، وهذا تهديد واضح للسيادة السورية، ولاستقلالية وسلامة ووحدة الأراضي السورية، وهو ما ينعكس كذلك على استقرار المنطقة بالكامل، وهذا ما أكدته لمجلس الأمن".

وأضاف بيدرسون ردا على سؤال حول عزم تركيا شن عملية عسكرية في شرق الفرات "الوسيلة للخروج من هذا التهديد هو التركيز على إيجاد حل سياسي، ولكي يحدث وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد"، متابعا: "عندما يكون لدينا إدلب هادئة، واستقرار للوضع في شمال شرق البلاد، سيكون تركيز كافة الجهود على التقدم في العملية السياسية"، مؤكدا "هذه هي الوسيلة الوحيدة لضمان عدم تجدد المواجهات، ولكي لا نرى تطورات جديدة لا يريد أحد أن يراها".

وعن موقفه من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا، قال بيدرسون "هو موقف الأمين العام للأمم المتحدة، نريد احتراما لسيادة سوريا، وكما قلت وحدة وسلامة واستقلال أراضيها" ، وأضاف : يجب ثانيا أن نأخذ المخاوف التركية بعين الاعتبار، وفي المقام الثالث يجب أن نرى أن مصالح كافة المكونات المجتمعية في هذه المنطقة تحظى بالاحترام".