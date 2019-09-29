شطة يوضح موقف الزمالك بشأن أزمته مع بطل السنغال

أكد محمد عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق للاتحاد الإفريقي "كاف" على إيجابية موقف الزمالك بشأن أزمته مع جينيراسيون فوت بطل السنغال.

وقال "شطة" خلال تصريحاته التلفزيونية مساء أمس السبت: "البعض يعتقد أن تأجيل المباراة يحتاج إلى وجود زلازل وبراكين، وغيرها من الكوارث، ولكن في الحقيقة فأن المباراة يمكن تأجيلها في ظل وجود العديد من الأزمات الأخرى الأقل ضررًا".

وأضاف: "الجهات الأمنية نجحت في تقديم التقارير اللازمة التي أقنعت الاتحاد الأفريقي بتأجيل المباراة، لذلك الزمالك أصبح في موقف سليم بعد تأجيل المباراة من قبل الكاف".

واختتم: "أعتقد أن الفريق السنغالي يقوم فقط بالمناورة من أجل ارتباك لاعبي الزمالك، ولكن الفريق سيكون متواجد باللقاء، أما في حالة إصرار نادي جينيراسيون فوت السنغالي على عدم خوض المباراة أمام الزمالك فسيعد الفريق منسحبًا ويوقع عليه العقوبات ويتأهل الزمالك إلى دور المجموعات".