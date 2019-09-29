8 تمركزات بالواسطى ببني سويف للكشف المبكر عن ضعف السمع

قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب بدوي النويشي إنه سيتم تطبيق الكشف المبكر لحالات الإعاقة السمعية في 8 نقاط تمركز في الوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، حيث أدرجت وزارة الصحة الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد، ضمن قائمة التطعيمات الإجبارية التي تعطيها الوزارة للمواليد.

وأوضح النويشي - في بيان اليوم الأحد- أن نقاط التمركز هي :(الميمون، وأطواب، وقمن العروس، وأنفسط،ومعصرة أبوصير، وصفط الشرقية، وافوه، والحومة)، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء أول جرعة تطعيم للأطفال حديثي الولادة لاكتشاف حالات ضعف السمع الشديد، منذ لحظة الولادة وحتى عمر 28 يوما، مضيفا أنه تم توفير كافة الأجهزة الطبية اللازمة لقياس السمع والاكتشاف المبكر للحالات المصابة.

كما أضاف أنه سيتم متابعة الحالات من خلال نظام متابعة مميكنة لجميع المرضى الذين أجروا العمليات حتى عمر سنتين، باعتباره السن الأمثل لإجراء تدخل جراحي لعملية زراعة قوقعة لهذه الحالات، بالإضافة إلى توفير الصيانة اللازمة لجهاز القوقعة، مؤكداً أنه يمكن للمواطنين التسجيل لإجراء العمليات عن طريق الخط الساخن للمبادرة 15300.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بهدف خفض نسب الإعاقة السمعية، والوصول إلى إحصائيات واقعية ومعتمدة لنسبة إعاقة السمع فى مصر، مشددًا على أن تأخر اكتشاف الإعاقة لا يحقق النتائج المرجوة من العلاج.