 بالفيديو.. شاهد اللقطات الأولى لحريق محطة قطار الحرمين بجدة - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شاهد اللقطات الأولى لحريق محطة قطار الحرمين بجدة

نور رشوان
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 3:24 م | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 3:24 م

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى للحريق الذي اندلع بمحطة قطار الحرمين في جدة.

وأعلنت السلطات السعودية أن فرق الإطفاء تتعامل مع الحريق، ولم يتم تسجيل أية إصابات حتى الآن.

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