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عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى للحريق الذي اندلع بمحطة قطار الحرمين في جدة.

وأعلنت السلطات السعودية أن فرق الإطفاء تتعامل مع الحريق، ولم يتم تسجيل أية إصابات حتى الآن.