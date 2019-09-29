وزير النفط الإيراني يدعو شركات النفط لليقظة إزاء التهديدات السيبرانية والمادية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حث وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة اليوم الأحد جميع الشركات والمنشآت النفطية على ضرورة الحيطة والحذر إزاء التهديدات السيبرانية والمادية، وذلك في ظل العقوبات الأمريكية التي تستهدف صناعة النفط في إيران.

يأتي هذا بعد هجمات تعرضت لها منشآت لشركة "أرامكو" السعودية واتهمت الولايات المتحدة والسعودية إيران بالوقوف وراءها.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن الوزير، القول في بيان، إن "إيران تتعرض لحرب اقتصادية مكتملة الأركان عبر فرض عقوبات تستهدف القطاع النفطي الذي يمثل قوة الدفع ومحرك اقتصاد البلاد".

ودعا زنكنة كافة منشآت وشركات القطاع النفطي إلى ضرورة اليقظة "إزاء التهديدات السيبرانية والمادية، وإيجاد الأرضيات الإدارية والفنية والعملياتية اللازمة للحافظ على سلامة المنشآت والأصول المادية وترقية قدرة التحمل واستدامة سلسلة القيمة في أنشطة المنبع إلى المصب في صناعة النفط".