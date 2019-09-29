جامعة الإسكندرية: استقبال 18 حالة بمركز السموم نتيجة تناول «الفسيخ»

أعلن الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، أن مركز السموم بمستشفيات جامعة الإسكندرية استقبل مؤخراً 18 حالة تسمم نتيجة تناول فسيخ فاسد، محذرا من تناول الفسيخ في هذه الفترة، لاسيما أن الفيروس يعد شديد الخطورة.

وأشار الكردي إلى أن مركز السموم بالجامعة يخدم 5 محافظات، ولفت إلى أن الحالات التي تم استقبالها من (دسوق، وإدكو، وبرج العرب، والإسكندرية)، وأضاف أنه تم التواصل مع محافظة الإسكندرية للقيام بحملات على المحلات لأخذ عينات من أسماك الفسيخ الموجودة بالأسواق لفحصها والتأكد من سلامتها.

فيما أكد الدكتور أحمد عثمان عميد طب الإسكندرية، أن هذه الحوادث تعد سابقة خطيرة وكارثية وتؤكد خطورة الميكروب هذه المرة، متابعا أن كلية الطب تتابع تلك الظاهرة بدقة وعناية شديدين، وأوضح أنه تم إعطاء المصل لـ12 حالة من إجمالي عدد الحالات البالغ 18 حالة، وتكلفة المصل الواحد منها 100 ألف جنيه.

وأشار إلى أن هناك 7 أطفال أقل من 6 سنوات من بين الحالات، ولفت إلى أن المركز استنفذ المخزون بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وتم التواصل مع وزارة الصحة للحصول على أمصال أخرى، وأكد أن إدارة الجامعة تعكف على دراسة تلك الظاهرة وهل الأسماك من مصدر واحد أم الموجودة في رشيد وإدكو؟