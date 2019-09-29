الاتحاد البرلماني العربي يدين تفجير كربلاء الإرهابي

أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة اليوم الأحد، التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة كربلاء العراقية مؤخرا ؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وقال الطراونة - في بيان صادر عن الاتحاد أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إن العمليات الإرهابية الأخيرة التي نفذها تنظيم (داعش) الإرهابي تعكس مستوى الضغوط التي بات يتعرض لها في الفترة الأخيرة، ولاسيما بعد الهزائم العسكرية المتلاحقة التي أسهمت في تضييق الخناق على قياداته وأفراده.

وأشار إلى الحاجة الأمنية الملحة من أجل زيادة التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية للدول والحكومات فضلا عن استخدام التدابير اللازمة لمحاربة ذلك التنظيم الإرهابي الدموي الذي ليس له وطن أو دين إلا عقيدة القتل والدم وإقصاء الآخر.

وأهاب الطراونة بالأسرة الدولية أن تبقى ثابتة في الالتزام بمساعدة العراق ودعم جهوده المتواصلة لإرساء الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية..متوجها باسم الاتحاد البرلماني العربي إلى العراق قيادة وبرلمانا وشعبا ولأسر القتلى والمصابين بالعزاء ومتمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.