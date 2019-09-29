خبراء ألمان: بعض الفحوصات الطبية المستخدمة للكشف المبكر عن أمراض خطيرة غير مشروعة قانونيا

أكد خبراء ألمان أن بعض الفحوصات الطبية التي يتم استخدامها للكشف المبكر عن أمراض خطيرة بواسطة الأشعة المقطعية بالحاسب الآلي غير مسموح باستخدامها قانونيا وليس مسموحا مواصلة تقديمها كإجراء فحص.

وقالت متحدثة باسم وزارة البيئة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إذا لم يتم إلغاء هذه النوعية من وسائل الفحص، يمكن للهيئات الرقابية بالولايات اتخاذ الإجراءات المناسبة".

يذكر أن الهيئة الاتحادية للحماية من الإشعاع بمدينة زالتسجيتر شرقي ألمانيا انتقدت هذه النوعية من الفحوصات التي تقدمها بعض العيادات.

وقالت رئيسة الهيئة إنجه باوليني: "العروض الحالية على الإنترنت ليست غير قانونية فحسب، وإنما مضللة أيضا".

وبحسب رأي الهيئة الاتحادية للحماية من الإشعاع، تشير المعلومات التي يعرضها بعض مقدمي خدمات إجراء هذه النوعية من الفحوصات إلى وجود عيوب في الجودة، لافتة إلى أن ذلك هو نتيجة تقييم 150 موقع لعيادات تقدم خدمات الفحص الإشعاعي والكشف المبكر عن أمراض خطيرة باستخدام الحاسب الآلي.