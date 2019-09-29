تأهل بيراميدز إلى دور الـ16 من بطولة الكونفدرالية بعد الفوز في إياب دور الـ32 من المسابقة الإفريقية، على شباب بلوزداد الجزائري (1-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب 5 جويلية.

ويدين بيراميدز بالتأهل لمهاجمه الغاني جون أنطوني والذي نجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 57 من زمن المباراة بعدما استغل خطأ مدافع بلوزداد ووضع الكرة في شباك الفريق الجزائري.

شباب بلوزداد حاول خطف التعادل بعد هدف أنطوي إلا أن لاعبي بيراميدز نجحوا في صد هجمات الفريق الجزائري لتنتهى المواجهة بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت قبل عدة أيام على ملعب الدفاع الجوي قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليخطف بيراميدز بفوز الإياب بطاقة التأهل للدور 16 من بطولة الكونفدرالية.