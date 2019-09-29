وزير الاتصالات ينفي تقسيم الشركة المصرية للاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء السبت، إن حجم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ 171 مليون دولار خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 23% عن العام الذي سبقه.

وأضاف طلعت في تصريحات صحفية على هامش قمة "تكني" بمكتبة الإسكندرية: "وقعنا مع شركة اكسا للتأمين شراكة في رعاية ريادة الأعمال بمجال تكنولوجيا التأمين، كما شهدت الزيارة تحفيز بعض الشركات الكبرى المتواجدة في السوق المصري مثل أورانج وفاليو على التوسع إضافة إلى لقاءت مع عدة شركات لبحث سبل الاستثمار بمجال الالكترونيات والتصميم".

وتابع أن التعاون مع الجانب الفرنسي يشمل لقاءات مع العديد من الجامعات من بينها جامعة السوربون لبحث التعاون في قطاعات التنمية البشرية سواء الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، كما ستعلن مسابقة مشتركة منتصف أكتوبر المقبل لريادة الأعمال تحت رعاية مجموعة من الشركات الفرنسية العالمية، على أن تعلن نتائجها فبراير ٢٠٢٠.

ونفى وزير الاتصالات تقسيم الشركة المصرية للاتصالات، مؤكدا "المصرية للاتصالات شركة واحدة وستظل شركة واحدة والتصريح المتداول مجتزأ من سياقه"، مشيرًا إلى أن إعادة الهيكلة ستكون داخل الشركة وليس تقسيمها.

وأشار طلعت إلى إقامة وافتتاح ٦ مجمعات للابداع داخل الجامعات المصرية نهاية العام الجاري بمحافظات أسوان وسوهاج وقنا والمنوفية والمنصورة، على أن تتاح للراغبين من داخل وخارج الجامعات.

وأكد وزير الاتصالات، إطلاق ٣٠ خدمة جديدة خلال شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى السعى لإنشاء مركز إبداعي جديد بالقاهرة.