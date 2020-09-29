قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن مصر تسير بخطى ثابتة وبقرارات وقوانين للقضاء على العشوائيات، معلقًا: «نتمنى نبقى زي أوروبا ودول الخليج التي تقدمت».

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الدولة تعمل على تصحيح الأوضاع والسير على الخط الصحيح، قائلًا إن البعض ينتقد هذه الخطوات.

ولفت إلى أن الدولة قدمت حلولاً جذرية لملف البناء العشوائي عبر وقف البناء العشوائي على الامتدادات العمرانية بدون تنظيم أو تخطيط على الأراضي سواء زراعية أو بناء عادية، واصفًا البناء العشوائي بدون تراخيص وخارج نظام الدولة والاشتراطات بأنه جريمة.