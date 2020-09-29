تحقيقات خفر السواحل: المسؤول الكوري الجنوبي الذي أطلقت كوريا الشمالية النار عليه كان يحاول الفرار إليها

كشفت تحقيقات أجراها خفر السواحل في كوريا الجنوبية أن المسؤول الذي قُتل بنيران جنود كوريين شماليين بالقرب من الحدود البحرية بين الجارتين كان يحاول الوصول إلى كوريا الشمالية.

وتوصل خفر السواحل الكوري الجنوبي إلى هذا الاستنتاج بعد تقييم المعلومات الاستخباراتية وتحليل وضع التيار في يوم الحادث، بالإضافة إلى أدلة أخرى.

وكان المسؤول يرتدي سترة نجاة وعه وسيلة للطفو والتعويم عندما اعترضته القوات الكورية الشمالية وقتلته في الماء قبل أسبوع.

وتشير تقديرات خفر السواحل إلى أنه من المستبعد أن يكون المسؤول قد غادر السفينة التي كان على متنها عن طريق الصدفة أو أنه حاول الانتحار، لأنه كان يعرف المياه في المنطقة جيدا.

وأشارت تقارير إلى أنه كان مثقلا بالديون، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان هذا هو السبب في ما قام به.

واعتذر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في وقت سابق عن الحادث، وقال إن قواته أطلقت النار على المسؤول لاعتقادهم أنه متسلل.