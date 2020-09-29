وزارة التخطيط: عملية الاستدامة تحقيق أهداف التنمية دون التضحية بحقوق الأجيال القادمة في موارد الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن التنمية المستدامة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وأن عملية الاستدامة تكمن أهميتها فى العمل على تحقيق كل أهداف التنمية دون التضحية بحقوق الأجيال القادمة في موارد الدولة.

جاء ذلك في فيديو نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن مبادرة "تنمية" التى تتم بالتعاون مع وزارات الدولة للإعلام، والبيئة، والشباب والرياضة بهدف تبني أهداف التنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030.

وأوضحت السعيد أن قضية التنمية المستدامة أحد القضايا المهمة التى لابد من توصيل أهميتها للمواطن المصري، موضحة أنه يتم استغلال كل الموارد المتاحة من أجل تحسين حياة المواطن وحصوله على خدمات أفضل تشمل الخدمات الصحية وخدمات المياه النظيفة، بالإضافة إلى حصوله على تعليم أفضل، وتحسين مستوى الدخل له .