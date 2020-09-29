 منظمة أوروبية تأمل في عودة مراقبين إلى ناجورنو- كاراباخ في أقرب وقت - بوابة الشروق
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منظمة أوروبية تأمل في عودة مراقبين إلى ناجورنو- كاراباخ في أقرب وقت

فيينا - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 9:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 9:50 م

أعرب رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن أمله في عودة المراقبين إلى منطقة ناجورنو- كاراباخ المتنازع عليها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

وقال أندريه كاسبرزاك، المبعوث الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في المنطقة، التي تتنازع عليها أرمينيا وأذربيجان منذ أمد طويل، إنه يتلقى معلومات من المنطقة وأنه على اتصال دائم مع الجانبين.

وأدلى بهذه التصريحات عقب اجتماع خاص للدبلوماسيين من جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا البالغ عددها 57 دولة بخصوص النزاع.

وانتهز العديد من أعضاء المنظمة الفرصة للدعوة إلى عودة السلام في المنطقة.

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