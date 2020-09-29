سريلانكا وأفغانستان توقعان مذكرة تفاهم تجارية

وقعت أفغانستان وسريلانكا مذكرة تفاهم تجارية، توفر لكلا البلدين مكتبًا تجاريًا داخل غرف التجارة وتساعد على وضع أهدافهما التجارية المشتركة موضع التنفيذ.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين التنفيذيين لغرفة التجارة والاستثمار الأفغانية سيد زمان هاشمي، وغرفة التجارة السريلانكية مانجولا دي سيلفا، وقعا مذكرة التفاهم فعليًا.

وشهد سفير أفغانستان لدى سريلانكا أشرف حيدري مراسم توقيع هذه المذكرة.

وقال حيدري -في بيان- "يسعدني أن أشهد ثمار جهودنا الجادة المشتركة خلال العام الماضي لتوقيع مذكرة التفاهم التاريخية هذه بين غرفتي التجارة، والتي ليس لدي شك في أنها ستعمل معًا بالشراكة مع سفارتينا هنا وفي كابول، من أجل رعاية وتعميق العلاقات التجارية بين أفغانستان وسريلانكا".

وأشاد السفير الأفغاني بالدعم القوي من قيادتي البلدين لتوسيع العلاقات الثنائية وإقامة علاقات طويلة الأمد بين الشعبين الأفغاني وسريلانكا.

وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم تمكّن كلا الغرفتين من "نشر جميع المعلومات التي قد تكون ذات صلة لتعزيز التجارة والأعمال الثنائية وبدء وتعزيز المشاريع المشتركة والشراكات والروابط التجارية الأخرى وتقديم الخبرة الفنية وترتيب زيارات بين البلدين. وصياغة مقترحات لتسريع العلاقات الثنائية. وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والمناقشات".

وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق الجانبان على عقد ندوات منتظمة عبر الإنترنت تضم كبار المستثمرين، لتبادل الأفكار التجارية ومناقشة تفاصيل فرص الاستثمار في الأعمال التجارية الزراعية وخدمات العمالة الماهرة وغير الماهرة والخدمات اللوجستية والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك للاستثمار.

وأشار الحيدري إلى أن البلدين سيوقعان اتفاقيات الخدمات الجوية والتجارة وتشجيع الاستثمار والحماية المعلقة لتعزيز وتسهيل التجارة الثنائية.