تنكيس العلم بمقر جامعة الدول العربية 3 أيام على وفاة أمير الكويت

نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمزيدٍ من الحُزن والأسى، وفاة أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصُباح، واصفًا إياه بأنه «زعيم عربي نادر».

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لجامعة الدول العربية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشار مصدر مسؤول إلى توجيه الأمين العام بتنكيس العلم علي مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة الراحل الكبير.

واستذكر الأمين العام الحس العروبي الصادق الذي تمتع به الراحل العظيم، ومواقفه المُشرفة في خدمة القضايا العربية ودعمه للجامعة العربية الذي لم ينقطع، ومساعيه الحميدة للحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعهودة، وتمسكه المستمر بالحوار كنهجٍ لحل المُشكلات المستعصية.

وقدم الأمين العام خالص العزاء لولي العهد الكويتي وإلى قيادات دولة الكويت وإلى شعب الكويت، مؤكداً أن ذكرى الشيخ صباح ستظل حية في قلوب محبيه على امتداد العالم العربي.

وأضاف أن احتفاء العالم بالراحل العظيم ومنحه لقب «أمير الإنسانية» كان فخراً للعرب جميعاً، داعياً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجزيه خير الجزاء عما حققه لبلده الكويت، ولأمته العربية على اتساعها.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.