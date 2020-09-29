رئيس جامعة الأزهر: المواطنة مبدأ لحرية العقيدة

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أن المواطنة مبدأ لحرية العقيدة التي اتضحت من خلال الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} وفيها نداء من الله -سبحانه وتعالى- إلى الناس كافة دون تخصيص عقيدة أو جنسٍ، مشيرا إلى دور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ودعمه للمواطنة من خلال رفض مصطلح (الأقلية)، وإبداله بمصطلح (المواطنة)، وأيضًا قيامه بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية مع بابا الفاتيكان ، مما يدل على ترسيخ الأزهر لقيم المواطنة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جامعة الأزهر فرع أسيوط اليوم /الثلاثاء/ بعنوان: «تعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن» برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،و رئيس الجامعة، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ، وعدد من رجال الدين المسيحي، ممثلين للكنائس المصرية الأرثوذكسية و الكاثوليكية، وعدد من علماء الأزهر الشريف، ممثلين عن كافة مؤسساته .

بدوره، أكد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط على تعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن، وذلك في إطار الدور الوطني للأزهر جامع وجامعة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيرا إلى دور الأزهر في تبني المنهج الوسطي، الذي يجمع ولا يفرق بين أبناء الوطن.

فيما أعرب عصام سعد، محافظ أسيوط، عن بالغ سعادته بوجوده في قلعة الأزهر وجامعته، مؤكدا أن الانتماء متوارث في الشعب المصري بين قطبيه المسلمين والمسيحيين.

وأشار سعد إلى أهمية عقد اللقاءات الثقافية لتوعية الشباب والفتيات لتعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن، والعيش السلمي بين أطياف المجتمع المصري الواحد؛ مسلمين وأقباط، والمساواة في الحقوق والواجبات، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى اهتماما كبيرا بالمواطنة، وبناء المساجد والكنائس في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وطالب علماء الأزهر وطلابه بتعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن لدى الشباب والنشء، والعمل على التصدي للأفكار المغلوطة، موضحا أن ما يتم على أرض الوطن من إنجازات تتمثل في شبكات الطرق، والصرف الصحي، ومحطات الكهرباء، وبناء المدارس، يعد من مقومات تدعيم عملية المواطنة في مصر.

وأعربت الدكتورة نفين القباج عن سعادتها بوجودها في محافظة أسيوط تزامنًا مع عقد الندوة، التي تمثل موضوعا مهما وحيويا في الوقت الراهن، مؤكدة ضرورة أن يتم غرس المواطنة لدى الأطفال في مرحلة الطفولة من خلال البيت والمدرسة، وتعد بعض المبادرات مثل (أطفال بلا مأوى) أنموذجا على ما توفره الدولة لترسيخ قيم المواطنة في هؤلاء الأطفال.

بدوره، قال نيافة القس ملاك فوزي، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، إن المواطنة تبنى على الحب، مشيرا إلى المقولة الشهيرة لقداسة البابا شنودة " أن مصر وطن يعيش فينا، وليست وطنًا نعيش فيه" ، وأن مهمة غرس قيم المواطنة هي مسئولية كل مؤسسة، وقد أطلق مبادرة (أنا قدوة) لغرس قيم المواطنة في أبناء الشعب المصري.

وفي نهاية الندوة قدم رئيس الجامعة ونائباه درع الجامعة والندوة لكل من وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ أسيوط، والقيادات الإسلامية والمسيحية.