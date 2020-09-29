توقعات بزيادة صادرات عمان من الغاز الطبيعي المسال

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يتوقع المحللون زيادة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة المقبلة، بفضل زيادة الطاقة الإنتاجية لعمان قبل دخول موسم الشتاء وتعافي الطلب على الغاز في آسيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع إسالة الغاز الطبيعي في سلطنة عمان ستزيد بنسبة 10% إلى 11.4 مليون طن سنويا، بفضل تحسين كفاءة التشغيل واستخدام معدات جديدة.

كانت أعمال تحديث مصنع إسالة الغاز في سلطنة عمان قد بدأت في 2018 والمستهدف الانتهاء منها عام 2021.وبدأت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الاستفادة من تحديث المصنع، حيث بلغ إنتاجه في العام الماضي 10.7 مليون طن وزادت إيرادات الشركة بنسبة 16% سنويا.

وتثير زيادة الإنتاج والطاقة الإنتاجية للشركة العمانية تفاؤل مشتريي الغاز في آسيا الذين يتطلعون إلى تمديد عقود مشترياتهم إلى ما بعد عام 2025.

وتتوقع خدمة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديددة زيادة إنتاج الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 18% خلال الشتاء المقبل مقارنة بالعام الماضي وذلك بفضل تحسن الطاقة الإنتاجية والرغبة في تعويض انخفاض الممبيعات خلال الصيف بسبب القيود المفروضة لوقف انتنشار فيروس كورونا الممستجد.