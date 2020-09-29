نتنياهو: الإغلاق الثاني بسبب كورونا قد يستمر لأكثر من شهر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الإغلاق الثاني لإسرائيل بسبب فيروس كورونا، قد يستمر لفترة أطول بكثير من شهر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ردا على سؤال تم طرحه خلال بث مباشر على موقع فيسبوك: "يجب أن أخبركم بصراحة، لن يكون أقل من شهر، وقد يظل لوقت أطول بكثير". وتم فرض الإغلاق الثاني في 18 سبتمبر، ثم تم تشديده بعد أسبوع بعد أن تجاوزت عدد الإصابات اليومية الجديدة 8000 حالة.

وبات معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إسرائيل هو الأعلى في العالم بالنسبة لعدد السكان، وفقا لتقرير حكومي صدر اليوم.

وأشار التقرير إلى أنه بنفس المقياس، تجاوزت إسرائيل أيضا الولايات المتحدة في عدد حالات الوفاة التي يتم تسجيلها يوميا.

وتم تسجيل أكثر من 233 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل منذ مارس، من بينها أكثر من 1500 حالة وفاة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.