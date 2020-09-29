حالات الشفاء من كورونا تتجاوز الـ100 ألف بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 2076 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 121 ألفًا و183 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 39 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2152.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2785 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 100 ألف و253.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 33 مليون إصابة.