قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة نفذت حملات مستمرة لإزالة التعديات على شاطئ بحيرة البرلس أو على مياه البحيرة نفسها، على مدار العشر سنوات الماضية.

وأضاف نور الدين، خلال لقاء لبرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الاثنين، أن الأمر لاقى أثرًا وتجاوبًا من المواطنين، قائلًا إن التعديات في بحيرة البرلس ليست كثيفة كالموجودة ببحيرة المنزلة.

وأشار إلى ضبط بعض المخالفات، إضافة إلى توقيع عقوبات رادعة وتغريم المتعدين، متابعًا عن ملف التصالح في مخالفات البناء: «المراكز التكنولوجية شهدت إقبالًا ضخمًا من المواطنين خلال الأسبوعين الماضيين».

ولفت محافظ كفر الشيخ إلى تخصيص مبالغ ضخمة لمشاريع الصرف الصحي، منوهًا إلى أن المحافظة تتعرض لأعباء ضخمة خلال نوات فصل الشتاء، وخاصة أنها تمتد بطول 120 كم على البحر المتوسط.

وأوضح أن شبكة الصرف الصحي لا تتحمل ضغوط الصرف الصحي الطبيعي وضغوط الأمطار، مؤكدًا أن الحال سيكون أفضل هذا الشتاء في المنطقة الغربية الأكثر تضررًا.