وزيرة مالية الهند تؤكد استعداد الحكومة لضخ مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد

قالت وزيرة مالية الهند نيرمالا سيتارامان، في مقابلة صحفية نشرت اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستنفق المزيد من الأموال إذا دعت الحاجة في ضوء الإشارات المتبانية الصادرة عن الاقتصاد الهندي في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة "إنديان اكسبريس" الهندية: "لست منغلقة على خيار واحد. نحن منفتحون على الفكرة إذا كانت الحالة تحتاج إلى ضخ المزيد من إجراءات التحفيز".

وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة "هندوستان تايمز"، قالت وزيرة المالية إن الحكومة لا تتجنب المخاطرة، مشيرة إلى قرارها بزيادة حجم برنامج الاقتراض خلال العام الحالي.

ونقلت "هندوستان تايمز" عن الوزيرة القول، إنه من بين 4 محركات لنمو الاقتصاد، توقفت ثلاثة تماما، لذلك أصبح على الإنفاق العام القيام بدور الرافعة الثقيلة للاقتصاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الأسواق تتوقع زيادة مبيعات الهند من السندات خلال النصف الثاني من العام الحالي بمقدار الخمس تقريبا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزيرة سيتارامان إنه لا توجد خطة محددة لتسييل الديون، لكن الحكومة تدرس السبل المختلفة المتاحة لمواجهة التحديات.