تقرير: الكاردينال بيل يعود إلى روما لأول مرة منذ تبرئته

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ذكر تقرير إخباري أن الكاردينال الكاثوليكي الأسترالي، جورج بيل، سيعود إلى روما اليوم الثلاثاء، بعد ستة أشهر من تبرئته من إدانات بالاعتداء جنسيا على طفلين.

وذكرت وكالة الأنباء الكاثوليكية أن بيل /79 عاما/ وهو أحد المسؤولين السابقين في الفاتيكان سيغادر سيدني في 29 أيلول/سبتمبر للعودة إلى الفاتيكان للمرة الأولى منذ عام 2017.

وحُكم على بيل بالسجن ست سنوات في 2018 لاعتدائه جنسيا على طفلين اثنين في جوقة كنسية بكاتدرائية ملبورن في عام 1996

ويعد بيل أعلى رجل دين كاثوليكي في استراليا يدان في قضية الاعتداء جنسيا على أطفال.

وقضى بيل عاما واحدا من مدة سجنه قبل أن تبطل المحكمة العليا في أستراليا إدانته في نيسان/أبريل.

ويعيش بيل في أبرشيته السابقة في سيدني منذ إطلاق سراحه.