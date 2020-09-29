مئات الرعاة الصينيين يحولون 2400 فدان صحراوي لأراضي خضراء

يقع منزل بالزانج، أحد الرعاة على الحافة الشمالية الشرقية لهضبة تشينجاي التبت، بالقرب من النهر الأصفر، ثاني أكبر نهر في البلاد.

ولسوء الحظ، توفيت زوجته بسبب نوبة قلبية في شتاء 2018، ومنذ ذلك الحين، تجمد قلبه، وقال: "رحيلها شجعني على بذل جهود كبيرة لزراعة الحشائش والأشجار لتحويل المنطقة الصحراوية إلى خضراء".

وبدأ بالزانج، التفكير في حملة لمكافحة التصحر منذ أن كان في المدرسة، وأمضى طفولته في المراعي الخضراء، ةبمجرد عودته إلى المنزل لقضاء إجازة شتوية، صُدم من العاصفة الرملية التي لم يرها من قبل في مسقط رأسه، فلم يستطع حتى رؤية أصدقائه الذين كانوا أمامه، بينما كانت تهب العاصفة.

وبعد ذلك تحولت المراعي، إلى اللون الأسود، وكانت الأرض مغطاة بالرمال بدلاً من العشب، ليصبح مصطلح التصحر معروفا جيدا لدى الرعاة.

وبحسب شبكة "cgtn" الصينية، درس بالزانج اللغة التبتية في إحدى الجامعات، بعد التخرج، وعمل مدرسًا ومترجمًا ومرشدًا سياحيًا، وعلى الرغم من أنه لم يحصل على دخل سيئ من هذه الوظائف، إلا أنه لم يستطع ترك التفكير في تحويل الأراضي الجفاء إلى خضراء، لأن مسقط رأسه كانت تعاني من التصحر.

وفي عام 2010، حصل بالزانج على وظيفة في منظمة حماية البيئة، حيث أتيحت له فرصة لمحاربة التصحر مع الرعاة في مسقط رأسه.

وفي السنة الأولى لزراعة العشب، لم يكن لديه خبرة، لذا طلب الخبرة من كبار السن والخبراء، وبدأ بشراء البذور والأسمدة والأدوات، وأخذ يدعوا الرعاة منذ ذلك الحين للانضمام اليه.

ولم يستطع بالزانج منع نفسه من زراعة العشب كل عام، حيث كان يكتسب المزيد والمزيد من الخبرة في زراعة العشب ويشارك في ذلك المزيد والمزيد من الرعاة.

ومن المثير للاهتمام أن الرعاة المتضامنين أصبحوا أعضاءً أساسيين في زراعة العشب حيث يمكنهم جلب أنواع أخرى من البذور وخلطها بالرمل والأسمدة.

وحتى عام 2019، كان بالزانج والرعاة المحليون يأمرون الصحراء لمدة عشر سنوات، حيث شارك أكثر من 1000 منهم في هذه المعركة، وقاموا بإعادة ما يقرب من 1000 هكتار اي ما يعادل 2470 فدانا من الاراضي الصحراوية إلى مساحات خضراء مرة أخرى.

ويرى بالزانج، أن الأراضي العشبية لا تعاني من التصحر فحسب، بل تعاني أيضًا من الشعور بالوحدة، حيث يهاجر المزيد من الشباب الأراضي العشبية التي تعتبر مسقط رأسهم ويتوحعون للمدن للتعلم.