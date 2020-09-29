 ولاية ماليزية تشدد شروط السفر للدخول إليها عقب تفشي كورونا - بوابة الشروق
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ولاية ماليزية تشدد شروط السفر للدخول إليها عقب تفشي كورونا

كوالالمبور - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 12:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 12:15 م

شددت لجنة إدارة الكوارث في ولاية سراواك شرقي ماليزيا، شروط السفر لمن يرغب في دخول أراضيها؛ عقب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ولاية صباح المجاورة لها.

وقال نائب كبير الوزراء الأول الماليزي عمر دوجلاس -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الثلاثاء- إن سكان الولاية والمقيمين الدائمين وحاملي تأشيرة الولاية الراغبين في العودة إليها عبر صباح ولابوان يحتاجون إلى إكمال بياناتهم عبر الإنترنت.

وأضاف: "وبعد ذلك، فإنهم سيخضعون لأمر المراقبة في المنزل لمدة 14 يومًا، ويجب ارتداء سوار والخضوع لفحص كورونا عند الوصول إلى المطار أو في اليوم الثاني أو اليوم العاشر"، متابعا أن حكومة الولاية ستتحمل التكلفة كاملة.

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