العراق: القبض على إرهابي شارك في 25 عملية دعم لوجيستي لداعش في كركوك

أعلنت الاستخبارات العراقية القبض على إرهابي شارك في 25 عملية دعم لوجيستي لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة كركوك.

وذكرت وكالة الاستخبارات -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الثلاثاء- أن عناصر وكالة الاستخبارات ألقت القبض على أحد الإرهابيين لانتمائه لداعش، حيث كان يقوم بتقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية وغيرها للارهابيين المتواجدين في وادي كرحة وجبال حمرين مقابل مبالغ مالية.

وأضافت أنه خلال التحقيقات الأولية معه أقر بأن شخصين من عائلته انضما لداعش وتم قتلهما أثناء عمليات التحرير.