نعى محمد صالح الذويخ، سفير الكويت في القاهرة، أمير بلاده الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز الـ91 عامًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، إن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا علمًا من أعلامها، متابعًا: «فقدنا اليوم قائدًا استثنائيًا وأميرًا للإنسانية».

وأشار إلى أن الراحل تحلى بالحكمة والطيبة والأخلاق العالية وحبه لأمته العربية، وعلى وجه الخصوص مصر قيادة وشعبا، قائلا إن العالم يبكي الراحل الآن من خلال رسائل التعزية والتواصل الهاتفي.

وذكر أن الأمير الراحل قضى حياته في خدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية وقضايا المجتمع الدولي، وكرس حياته من أجل شعبه ووطنه وأمته.

وتقدم بالشكر لجميع من تواصل مع الكويتين للعزاء في الراحل، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قدم تعازيه الحارة في وفاة أخيه الفقيد أمير الكويت، وكذلك بيان مجلس الوزراء المصري.

واختتم: «نعزي أنفسنا، ونعزي أبناء الشعب الكويتي على هذا المصاب الجلل»، داعيًا الله أن يرحم الفقيد، وأن يكون عهد الأمير الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عهدًا للنماء والاستقرار».

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.



