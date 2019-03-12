مرشح بانتخابات نواب الدقهلية يطعن بسبب الأرقام الأولى

تقدم المرشح اشرف الشبراوى أبو العلا بدعوى اشكال وإلغاء قرار لرئيس محكمة القضاء الادارى ضد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدقهلية بصفتة ورئيس الهيئة العليا للانتخابات بصفتة ووزير الداخلية بصفته.

وجاء في الدعوى التي أقامها عصام محمود المحامى أن الطاعن تقدم بأوراق ترشحه كاملة لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 الدائرة الخامسة ومقرها شرطة دكرنس وتم قيادة بكشوف المتقدمين رقم 2 مع إعطاءه رمز المدفع وكان ترتيب الطاعن رقم 2 وهذا ثابت من خلال كشوف تقديم أوراق المرشحون لدوائر الفردى من خلال صورة شاشة الكمبيوتر المدون عليها أسماء المتقدمين في اول يوم للترشح حسب التوقيت والتاريخ.

وأضافت الدعوى، أنه "فوجئ بحدوث تغير وتبديل من رقم 2 ليكون رقمة رقم 4 في الأرقام المسلسلة وهذا التعديل والتبديل لصالح حزب مستقبل وطن إحتجاز أرقام 1و2 على مستوى المحافظة إضرار بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وقضت المحكمة الإدارية العليا أن إساءة استعمال السلطة هُو من العيوب القصدية في السلوك الإدارى قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استكمال السلطة والانحراف بها طعن رقم 904 جلسة 9/11/1952.

وأشارت الشكوى إلى أن مبدأ مساواة المواطنيين رددته الدساتير المصرية جميعا والأسماء الثلاثة الوارد أسمائهم بقرار اللجنة هم نصحى البسنديلى ومكرم رضوان وشوقى عبد العليم هم أعضاء الحزب الوطنى الذى تم حله وتصفية أمواله وأن إسقاط النظام يتبع بحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي يمارس من خلال سلطاته بحيث لا ينفك عنه وأهم أدوات هذا الحزب.

وأضاف أن ماحدث من التعديل والتبديل أحدث البلبلة والتخبط والشكوك في نفس الطاعن والناخبين، مطالبا بإلغاء قرار الجهه الإدارية المطعون عليه وما يترتب علية من اثار وفقا لما جاء بالدعوى.