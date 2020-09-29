 إيطاليا تسجل ارتفاع ملحوظا في الوفيات جراء الإصابة بكورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 6:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تنصح الأهلي بالتعاقد مع؟
النتـائـج تصويت

إيطاليا تسجل ارتفاع ملحوظا في الوفيات جراء الإصابة بكورونا

الكورونا في ايطاليا - ارشيفية
الكورونا في ايطاليا - ارشيفية
روما - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 6:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 6:34 م
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الثلاثاء تسجيل ارتفاع ملحوظ بعدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا أو كوفيد-19 خلال اليوم الأخير، بواقع 24 حالة وفاة، فيما سُجلت 1648 إصابة جديدة بالفيروس نفسه.

وذكر التقرير اليومي لوزارة الصحة أنه "تم في الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 24 حالة وفاة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 35,875 ضحية منذ إعلان حالة الطوارئ"، حسب وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وأشار التقرير إلى أن "هناك 1648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا"، وأنه "تم منذ أمس إجراء 90,185 تحليل مسحة الحلق والأنف للكشف عن الإصابة"، كما "تم إدخال 271 مريضا في أقسام العناية المركزة، بزيادة قدرها 7 أشخاص"، مقارنة بأمس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك