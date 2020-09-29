وزير الصحة الإسرائيلي يرجح أن يستمر الإغلاق لما بعد الموعد المحدد له

استبعد وزير الصحة الإسرائيلي يولي أدلشتاين، أن يتم رفع الإغلاق في الموعد المحدد لذلك، بعد نحو عشرة أيام.

وقال لهيئة البث الإسرائيلية: "الخروج من الإغلاق سيتم هذه المرة بصورة تدريجية ودون الرضوخ لأي ضغط، في أعقاب العبر التي تم استخلاصها من موجة كورونا الأولى".

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الخاص بمكافحة كورونا اجتماعا غدا لاتخاذ القرارات بهذا الشأن.

وسجلت أعداد الإصابات الجديدة مستويات قياسية مرتفعة في إسرائيل مؤخرا، ما حمل الحكومة على فرض إغلاق ثان. وتزامن الإغلاق الجديد في إسرائيل مع موسم العطلات اليهودية.

وكانت إسرائيل سارعت بفرض تدابير مشددة في شهر مارس الماضي، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة. إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.