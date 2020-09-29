عمدة موسكو يقرر عطلة مدرسية لمدة أسبوعين بسبب كورونا

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أصدر عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، مرسوما يقضي بمنح تلاميذ المدارس عطلة لمدة أسبوعين تبدأ من يوم 5 أكتوبر المقبل بسبب كورونا.

ونقل الموقع الرسمي لحكومة موسكو اليوم الثلاثاء، أن المرسوم ينص على منح عطلة دراسية لتلاميذ مؤسسات التعليم الابتدائي العام والأساسي العام والثانوي العام والتعليم الإضافي ابتداء من يوم 5 وحتى 18 أكتوبر المقبل.

وأضاف المرسوم أنه سيتم كذلك تعليق زيارات المواطنين إلى الأماكن الترفيهية للأطفال التابعة للسلطات التنفيذية لمدينة موسكو خلال نفس الفترة بشكل شامل.

يُذكر أن عمدة موسكو اتخذ هذه الإجراءات بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بنزلات البرد في موسم الشتاء، بالإضافة إلى زيادة عدد الحالات الجديدة للإصابة بالفيروس التاجي.

وأيد مجلس الفيدرالية في روسيا (الغرفة العليا للبرلمان) مرسوم عمدة العاصمة الروسية.