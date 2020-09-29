كلوب بعد فوز ليفربول: الأداء كان استثنائيا أمام أرسنال

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أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن فريقه لعب مباراة استثنائية أمام أرسنال، في المباراة التي تغلب فيها الريدز ( 3 – 1 )، والتي أقيمت مساء الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من البريميرليج.

وقال كلوب عقب المباراة:«مباراة استثنائية لا يوجد أخطاء من أي لاعب بفريقي، كنا مهيمين أمام فريق جاهز فنيا».

وأضاف:«الأداء كان استثنائيا، وكان لدينا نجاعة هجومية، وإحساس جميل للفوز بتلك المباراة».

وأشاد يورجن كلوب بتصديات حارسه أليسون بيكر، الذي نجح في إبعاد أكثر من فرصة خطيرة لفريق أرسنال.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 9 في الصدارة رفقة إيفرتون وليستر سيتي اللذان نجحا في الحصول على العلامة الكاملة حتى الآن في البريميرليج.