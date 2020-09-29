موافقات الرهن العقاري ببريطانيا ترتفع في أغسطس لأعلى مستوى

أظهرت بيانات نشرها بنك إنجلترا، اليوم الثلاثاء، أن موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة ارتفعت في أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 13 عامًا، حيث سجلت سوق الإسكان تعافيا بعد تخفيف إجراءات الإغلاق وخفض رسوم الدمغة.

وارتفعت طلبات الرهن العقاري التي تمت الموافقة عليها لشراء منازل بصورة حادة إلى 84700 في أغسطس، مقابل 66300 في يوليو، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ أكتوبر من عام 2007 وأعلى من توقعات خبراء الاقتصاد بـ73 ألفًا.

وأوضح بنك إنجلترا أن هذا لم يعوض إلا جزء من الضعف الذي تم تسجيله في الفترة من مارس إلى يونيو.

وتم إصدار 418 ألف موافقة في 2020، مقابل 524 ألف موافقة في الفترة نفسها من العام الماضي.