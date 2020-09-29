 منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تعرب عن قلقها من استمرار الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان - بوابة الشروق
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منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تعرب عن قلقها من استمرار الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

فيينا - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 9:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 9:02 م

عقد المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبي، اجتماعا خاصا طارئا اليوم الثلاثاء لمناقشة تطورات الصراع بين أرمينيا وأذربيجان على إقليم ناجورنو كاراباخ وذلك بمقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا برئاسة ألبانيا والتي تتولى الرئاسة الدورية للمنظمة الأوروبية.

حضر الاجتماع ممثلو الدول الـ 57 الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الاوروبي.
وقد أعرب السفير إيجلي حسني رئيس المجلس الدائم، عن قلق المنظمة الأوروبية من استمرار الاشتباكات وتدهور الوضع على الأرض آضافة إلى العدد المتزايد من الضحايا ، مجددا مطالبة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بوقف فوري للتصعيد، وقدم تعازيه لعائلات الضحايا وتمنياته بالشفاء للجرحى.

كما جدد ممثلو الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك (فرنسا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية)، نداء لجميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية على الفور واستئناف المفاوضات لإيجاد حل دائم للصراع.


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